Kawasan Gunung Arjuno Kembali Terbakar, Titik Api Muncul di Hutan Perhutani

PASURUAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di kawasan Gunung Arjuno. Namun kali ini kali ini titik api masih memasuki Gunung Ringgit, yang menjadi area yang dikelola UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Dinas Kehutanan Jawa Timur.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo Ahmad Wahyudi membenarkan kawasan Tahura Raden Soerjo kembali terbakar sejak Minggu sore (22/10/2023) kemarin. Tetapi api muncul bukanlah dari kawasan Tahura Raden Soerjo, melainkan dari kawasan Perhutani di Blok Garotan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

"Iya betul (terbakar) di Gunung Ringgit, masuk Tahura, kemarin sore, di luar area, (titik api) itu masuk Perhutani, Ledug," kata Wahyudi dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Titik api muncul dikatakan Yudi sapaan akrabnya, belum bisa diketahui penyebabnya. Sebab Blok Garotan Ledug, di kawasan Perhutani bukanlah merupakan jalur pendakian ke Gunung Arjuno. Selain itu, titik api juga masih jauh dari Gunung Arjuno, kendati berada satu kawasan di Tahura Raden Soerjo.

"Itu jauh dari pendakian, kawasan Perhutani, tidak melewati jalur pendakian. Tapi arahnya tidak tahu bisa saja menuju jalur pendakian, belum dapat laporan lagi," ucapnya.

Menurut Yudi, kebakaran di kawasan Gunung Ringgit menjadi yang kedua dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya saat kawasan Gunung Arjuno - Welirang terbakar hebat, kawasan Gunung Ringgit, sisi Prigen, Pasuruan, juga ikut hangus terbakar.

"Mungkin nanti (arah api) ke arah Pecalukan, kalau dia berkembang terus. Luasan area terbakar belum diketahui, kita fokus pemadaman," ucapnya.