Sembunyi di Rumah, Polisi Dobrak Pagar dan Tangkap Penganiaya Dokter Gigi di Bandung

BANDUNG - Petugas dari Polrestabes Bandung menangkap Samuel Sunarya, pelaku penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap seorang dokter gigi bernama Vissi El Alexandra.

Samuel tampak mengenakan pakaian berwarna putih dan kacamata sempat terlibat cekcok dengan warga setempat saat hendak diangkut ke mobil polisi.

"Polisi berhasil mengamankan tersangka," ucap Kasatreskrim Polrestabes Bandung, Kompol Agta Bhuwana Putra, Senin (23/10/2023).

Samuel sempat bersembunyi di rumahnya ketika didatangi polisi. Peringatan agar menyerahkan diri yang disampaikan polisi tak digubris sehingga dilakukan upaya paksa oleh polisi dengan cara mendobrak pagar dan pintu rumah.

Samuel, sambungnya, ditemukan di lantai dua rumah bersama kedua orangtuanya. Sebagai tindak lanjut, pelaku akan dimintai keterangan lebih lanjut atas aksi penganiayaan kepada Vissi.

"Untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan. Orang tuanya gak dibawa (ke kantor polisi), hanya mendampingi saja," ungkapnya.