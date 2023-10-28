Warga Gaza Berduka Atas Serangan Darat Besar-besaran Israel, Banyak Korban Berjatuhan

GAZA - Orang-orang berkumpul di Rumah Sakit Martir Al Aqsa di Deir al-Balah di Gaza tengah pada Sabtu (28/10/2023) pagi untuk berduka atas kehilangan orang-orang terkasih di malam serangan udara Israel yang intens.

Video yang diambil oleh CNN menunjukkan beberapa jenazah, termasuk anak-anak, ditutupi kain kafan putih atau selimut tebal, diletakkan di tanah di halaman rumah sakit.

Dr Khalil Al-Dikran mengatakan kepada CNN bahwa rumah sakit telah menerima 22 jenazah dalam semalam dan ratusan lainnya terluka. Dia mengatakan orang-orang membawa korban tewas dan terluka ke rumah sakit menggunakan segala sesuatu mulai dari mobil, sepeda, dan kereta keledai.

Rumah sakit kehilangan kontak satu sama lain, setelah jaringan komunikasi terputus di Jalur Gaza.

“Orang-orang sangat ingin mencari berita tentang orang yang mereka cintai dan keluarga mereka,” tambahnya.

Al-Dikran juga mengatakan bahwa setelah jeda beberapa jam, serangan udara kembali terjadi di Gaza tengah dan utara.

Suara pemboman besar-besaran bergema sepanjang malam di dekat perbatasan Israel dengan Gaza.