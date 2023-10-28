100 Jet Tempur Israel Dikerahkan Serang 150 Target Bawah Tanah Hamas di Gaza

ISRAEL - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan sekitar 100 jet tempur telah menyerang 150 sasaran bawah tanah Hamas di Gaza dalam pemboman udara terberat dalam perang Gaza sejauh ini.

Serangan ini terjadi ketika penduduk Palestina di Gaza melaporkan bentrokan dengan kendaraan lapis baja dan infanteri Israel semalaman di tiga lokasi di Jalur Gaza.

Dengan hampir seluruh layanan internet dan seluler terputus di Gaza sejak Jumat (27/10/2023) malam, informasi mengenai situasi di jalur pantai yang dikuasai Hamas dan berpenduduk 2,3 juta orang sangat sedikit. Namun, rekaman dari posisi kamera media di luar Gaza di Israel dan Mesir menunjukkan malam serangan udara dan artileri tanpa henti mewarnai langit malam berwarna oranye.

Menurut pengumuman juru bicara IDF, serangan udara yang melibatkan 100 jet Israel menghantam terowongan tempur, area pertempuran bawah tanah, dan infrastruktur teroris bawah tanah.

Dikutip The Guardian, sejumlah laporan yang muncul dari dalam Gaza menggambarkan situasi kacau, dengan tim paramedis kesulitan mengoordinasikan pemulihan korban tewas dan terluka karena kurangnya komunikasi.

Sebuah pernyataan dari sayap militer Hamas pada Jumat malam mengatakan pihaknya memerangi IDF di lapangan, meskipun tidak jelas seberapa besar skalanya.