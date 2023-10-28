Puting Beliung Terjang 3 Kecamatan di Cimahi, 24 KK Terdampak, Puluhan Bangunan Rusak

JAKARTA - Kondisi cuaca yang ekstrem menyebabkan bencana angin puting beliung di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Rabu 25 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut setidaknya tiga kecamatan di Kota Cimahi terdampak dari musibah tersebut.

"Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB yang terbit pada Jumat (27/10) pukul 10.00 WIB, peristiwa ini terjadi di tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara," ucap Muhari dalam keterangannya dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Muhari menjelaskan, peristiwa angin puting beliung ini menyebabkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak karena tertimpa pohon-pohon yang tumbang. Rata-rata kerusakan rumah ada pada bagian atapnya.

"Genting-genting serta atap asbes rumah warga beterbangan disapu angin puting beliung, pohon tumbang juga menutupi rel kereta api Cimindi-Cimahi. Menurut data yang dihimpun, kerugian materil berupa, 6 unit rumah rusak sedang, 34 unit rumah rusak ringan serta merusak fasilitas umum. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun, 24 kepala keluarga atau 96 warga terdampak," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhari mengatakan pasca kejadian tersebut, BPBD Kota Cimahi Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Tagana, melakukan pemotongan serta pembersihan pohon tumbang sekaligus memberikan bantuan logistik untuk para warga yang terdampak.

(Arief Setyadi )