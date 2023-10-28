Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puting Beliung Terjang 3 Kecamatan di Cimahi, 24 KK Terdampak, Puluhan Bangunan Rusak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |06:30 WIB
Puting Beliung Terjang 3 Kecamatan di Cimahi, 24 KK Terdampak, Puluhan Bangunan Rusak
Puting beliung menumbangkan pohon di Cimahi (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi cuaca yang ekstrem menyebabkan bencana angin puting beliung di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Rabu 25 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut setidaknya tiga kecamatan di Kota Cimahi terdampak dari musibah tersebut.

"Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB yang terbit pada Jumat (27/10) pukul 10.00 WIB, peristiwa ini terjadi di tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara," ucap Muhari dalam keterangannya dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Muhari menjelaskan, peristiwa angin puting beliung ini menyebabkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak karena tertimpa pohon-pohon yang tumbang. Rata-rata kerusakan rumah ada pada bagian atapnya.

"Genting-genting serta atap asbes rumah warga beterbangan disapu angin puting beliung, pohon tumbang juga menutupi rel kereta api Cimindi-Cimahi. Menurut data yang dihimpun, kerugian materil berupa, 6 unit rumah rusak sedang, 34 unit rumah rusak ringan serta merusak fasilitas umum. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun, 24 kepala keluarga atau 96 warga terdampak," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhari mengatakan pasca kejadian tersebut, BPBD Kota Cimahi Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Tagana, melakukan pemotongan serta pembersihan pohon tumbang sekaligus memberikan bantuan logistik untuk para warga yang terdampak.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179124/angin-75An_large.jpg
Angin Puting Beliung Hebohkan Warga Bojonggede Bogor, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176111/kerusakan-KjTY_large.jpg
Puting Beliung-Kebakaran Lahan Melanda Sejumlah Daerah dalam 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174972/puting_beliung-RDA5_large.jpg
142 Rumah Porak-poranda Diterjang Puting Beliung di Gowa Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133206/atap_puluhan_rumah_di_bandarlampung_rusak_diterjang_puting_beliung-GKsD_large.jpg
Atap Puluhan Rumah di Bandarlampung Rusak Diterjang Puting Beliung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/338/3123636/tower_bts-Be6E_large.jpg
Diterjang Puting Beliung, Tower di Bekasi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/625/3067156/puting_beliung-8sA5_large.jpg
Video Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement