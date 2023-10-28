Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Dapat Kiriman Asap, Kondisi Udara di Kota Palembang Naik ke Level Berbahaya

Dede Febriansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |14:14 WIB
Dapat Kiriman Asap, Kondisi Udara di Kota Palembang Naik ke Level Berbahaya
Kabut asap selimuti Kota Palembang/Foto: Dede Febriansyah
PALEMBANG - Akibat kiriman asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terus meluas, membuat kondisi udara di Palembang kembali masuk level berbahaya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kondisi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) kota Palembang, Sabtu (28/10/2023), sekitar pukul 11.00 WIB berada di angka 313.

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto mengatakan, karhutla di OKI saat ini masih terjadi kawasan di Kecamatan Jungkal Jaya. Dalam dua bulan terakhir, luasan lahan yang terbakar di kawasan tersebut sudah mencapai 5.000 hektar.

"Rata-rata yang terbakar di areal gambut yang kedalamannya sekitar 5-6 meter. Sehingga, pemadamannya cukup sulit," ujar Ferdian.

Menurutnya, pemadaman api di wilayah tersebut semakin sulit lantaran sumber air di sekitar lokasi kebakaran sudah banyak yang mengering. "Kanal primer juga sudah kering. Heli bombing juga harus mengambil air di lokasi yang cukup jauh," jelasnya.

Ferdian menjelaskan, karhutla di sebagian wilayah OKI sebenarnya sudah bisa terkendali pasca hujan yang mengguyur wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Telusuri berita news lainnya
