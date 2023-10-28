Presiden Jokowi Tinjau Persediaan Pangan di Sumsel

PALEMBANG - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau persediaan pangan, terutama beras DI Gudang Bulog Sukamaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023) lalu.

Presiden Jokowi turut didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dalam kunjungannya tersebut.

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang skema pemberian bantuan pangan cadangan beras untuk tahun mendatang.

“Nanti di Bulan Januari, Februari, Maret, 10 kg, 10 kg, 10 kg, setuju enggak? Dengan catatan APBN-nya nanti mencukupi jadi kita berdoa bersama kalau APBN-nya mencukupi nanti Januari langsung, Januari, Februari, Maret,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, pada akhir tahun 2023, Presiden menyebut pemerintah telah menyiapkan bantaun sosial berupa uang tunai sejumlah Rp400 ribu kepada para penerima.

“Jadi nanti di bulan November, di bulan Desember, tolong rekening ibu-ibu dilihat ada tambahannya enggak, karena akan kita transfer insyaallah Rp200 (ribu), Rp200 (ribu), berarti Rp400 ribu,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menjamin stok beras Sumsel dalam kondisi cukup. Dia memastikan stok tersebut akan aman selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Sebagai informasi, stok beras untuk wilayah Sumsel dan Babel mencapai 23.200 ton.

"Stok di Sumsel sangat cukup dan aman hingga 4 - 5 bulan ke depan," tegasnya.