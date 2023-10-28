Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Presiden Jokowi Tinjau Persediaan Pangan di Sumsel

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:14 WIB
Presiden Jokowi Tinjau Persediaan Pangan di Sumsel
A
A
A

PALEMBANG - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau persediaan pangan, terutama beras DI Gudang Bulog Sukamaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023) lalu.

Presiden Jokowi turut didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dalam kunjungannya tersebut.

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merancang skema pemberian bantuan pangan cadangan beras untuk tahun mendatang.

“Nanti di Bulan Januari, Februari, Maret, 10 kg, 10 kg, 10 kg, setuju enggak? Dengan catatan APBN-nya nanti mencukupi jadi kita berdoa bersama kalau APBN-nya mencukupi nanti Januari langsung, Januari, Februari, Maret,” ucap Presiden Jokowi.

Sementara itu, pada akhir tahun 2023, Presiden menyebut pemerintah telah menyiapkan bantaun sosial berupa uang tunai sejumlah Rp400 ribu kepada para penerima.

“Jadi nanti di bulan November, di bulan Desember, tolong rekening ibu-ibu dilihat ada tambahannya enggak, karena akan kita transfer insyaallah Rp200 (ribu), Rp200 (ribu), berarti Rp400 ribu,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menjamin stok beras Sumsel dalam kondisi cukup. Dia memastikan stok tersebut akan aman selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Sebagai informasi, stok beras untuk wilayah Sumsel dan Babel mencapai 23.200 ton.

"Stok di Sumsel sangat cukup dan aman hingga 4 - 5 bulan ke depan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumsel jokowi Joko Widodo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198//viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182007//roy_suryo-oquJ_large.jpg
Roy Suryo Usai Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182006//pasbata-324Y_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Pasbata: Polri Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182002//roy_suryo-H4SZ_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Peneliti Bebas Lakukan Keterbukaan Informasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement