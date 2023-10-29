Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Pertemuan Sekte Saksi Yehuwa Tewaskan 1 Orang, Lukai Puluhan Lainnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:25 WIB
Ledakan Bom di Pertemuan Sekte Saksi Yehuwa Tewaskan 1 Orang, Lukai Puluhan Lainnya
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

KOCHI – Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika setidaknya satu bom rakitan meledak di sebuah pusat konvensi di negara bagian Kerala, India selatan, pada Minggu, (29/10/2023) di mana sebuah kelompok Kristen sedang mengadakan pertemuan doa, kata polisi.

Investigasi awal menunjukkan bahwa alat peledak rakitan digunakan dan 36 orang terluka, kata Direktur Jenderal Polisi Kerala Shaik Darvesh Saheb kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters.

Surat kabar lokal Mathrubhumi, mengutip para saksi, mengatakan setidaknya tiga ledakan terjadi di dalam gedung konvensi.

Ketika ditanya apakah itu serangan teror, Saheb mengatakan kepada wartawan, "pada tahap ini saya tidak bisa berkata apa-apa; hanya setelah melakukan penyelidikan saya bisa mengkonfirmasi rinciannya".

Menteri Perhubungan Antony Raju mengatakan lebih dari 10 orang menderita luka bakar serius dan berada dalam kondisi kritis.

Insiden itu terjadi saat kebaktian Saksi-Saksi Yehuwa di Kalamassery, sekira 10 kilometer timur laut Kochi. Kelompok ini mengadakan konvensi zonal selama tiga hari yang dihadiri lebih dari 2.000 orang, menurut media lokal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement