Ledakan Bom di Pertemuan Sekte Saksi Yehuwa Tewaskan 1 Orang, Lukai Puluhan Lainnya

KOCHI – Satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika setidaknya satu bom rakitan meledak di sebuah pusat konvensi di negara bagian Kerala, India selatan, pada Minggu, (29/10/2023) di mana sebuah kelompok Kristen sedang mengadakan pertemuan doa, kata polisi.

Investigasi awal menunjukkan bahwa alat peledak rakitan digunakan dan 36 orang terluka, kata Direktur Jenderal Polisi Kerala Shaik Darvesh Saheb kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters.

Surat kabar lokal Mathrubhumi, mengutip para saksi, mengatakan setidaknya tiga ledakan terjadi di dalam gedung konvensi.

Ketika ditanya apakah itu serangan teror, Saheb mengatakan kepada wartawan, "pada tahap ini saya tidak bisa berkata apa-apa; hanya setelah melakukan penyelidikan saya bisa mengkonfirmasi rinciannya".

Menteri Perhubungan Antony Raju mengatakan lebih dari 10 orang menderita luka bakar serius dan berada dalam kondisi kritis.

Insiden itu terjadi saat kebaktian Saksi-Saksi Yehuwa di Kalamassery, sekira 10 kilometer timur laut Kochi. Kelompok ini mengadakan konvensi zonal selama tiga hari yang dihadiri lebih dari 2.000 orang, menurut media lokal.