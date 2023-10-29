Jadi Panelis di Acara GPMMD, Ganjar: Lebih Banyak Acara Seperti Ini, Makin Banyak Inspirasi

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menjadi panelis dalam acara bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan (GPMMD) di Jakarta Concert Hall (JCH), iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023). Ganjar pun mengapresiasi adanya acara tersebut karena mampu memunculkan inovasi baru.

“Acara ini begitu menarik, yang pertama menampilkan anak-anak muda yang kreatif dan yang inovatif dan ternyata mereka punya spirit yang luar biasa, karena mereka mencoba mewujudkan impiannya, merespons persoalan, peduli dengan banyak hal dan kemudian dia develop itu,” kata Ganjar Pranowo, Sabtu.

Ia pun berharap agar acara serupa tetap muncul lantaran memancing inovasi anak-anak muda. Bahkan menurutnya, munculnya acara seperti ini terkadang mampu membaca problematika yang ada.

“Itu keren kan jadi lebih banyak acara seperti ini bisa ditampilkan, lebih banyak juga inspirasi yang muncul. dan kaya saya, pak Mahfud itu mencoba membaca oh ada problem toh,” tuturnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berharap acara ini pada akhirnya bisa memunculkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Hal itu agar memastikan produk lokal mampu diserap negaranya sendiri.