HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Resah, Warga Bakar 3 Unit Alat Berat PETI di Jambi

Bikin Resah, Warga Bakar 3 Unit Alat Berat PETI di Jambi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BUNGO - Video pembakaran alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Batu Kerbau atau Sungai Batang Pelepat kabupaten Bungo, Jambi, viral di media sosial.

Diduga pembakaran tersebut dilakukan oleh warga yang resah dengan adanya aktivitas PETI di wilayah tempat tinggal mereka.

Dalam video yang berdurasi 26 detik itu terlihat 3 unit ekskavator yang berada di dalam perkebunan sawit dibakar oleh warga. 

"Kalau massa udah bertindak kacau ini gaes, Sany dan Hitacy (menyebut merk alat yang terbakar)," ujar pria yang merekam video tersebut.

Sementara itu Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Bungo, Iptu Jalfahdi mengatakan bahwa pihaknya memang sejak tanggal 25 rutin melakukan razia dan monitoring terhadap aktivitas PETI yang berada di wilayah Batu Kerbau.

"Saat melakukan razia, alat yang tidak dimungkinkan untuk dibawa kami lakukan pemusnahan agar tidak berfungsi lagi," jelas Jalfahdi, Sabtu (28/10/2023). 

Halaman:
1 2
      
