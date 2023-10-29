Gelar Pelatihan Merajut, Relawan Sosialiasikan Ganjar-Mahfud MD ke Milenial di Kapuas

KAPUAS – Relawan Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang bernama Srikandi Ganjar menggelar Pelatihan Merajut untuk Pemula di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, para sukarelawan juga menyosialisasikan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD kepada para peserta yang meresponsnya secara positif.

Produk kerajinan tangan menggunakan teknik rajutan memiliki potensi keuntungan yang menggiurkan namun belum banyak dikembangkan oleh warga lokal di wilayah Kalimantan Tengah.

"Tujuannya yang paling pertama, kita untuk mengembangkan kreativitas dari perempuan milenial khususnya di Kabupaten Kapuas agar bisa meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing," kata Koordinator Wilayah Srikandi Kalteng, Refa Asmianur, Minggu (29/10/2023).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta dari kalangan perempuan milenial dan zilenial atau generasi z di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya sekitar Kabupaten Kapuas.

Dia berharap, kegiatannya itu dapat mendorong para peserta untuk membuat bisnis kerajinan tangan yang mengangkat produk-produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerahnya.

"Yang paling pertama, mengedepankan produk lokal terus juga ini kita nilai berpotensi untuk mengembangkan perekonomiannya lumayan besar. Dan juga teman-teman bisa mengekspresikan dirinya sesuai bakatnya," ujarnya.

Oleh karena itu, para sukarelawan Srikandi Ganjar tidak hanya memberikan pelatihan merajut secara teknis tapi juga mengarahkan cara memasarkan produknya melalui platform media sosial.