Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Pelatihan Merajut, Relawan Sosialiasikan Ganjar-Mahfud MD ke Milenial di Kapuas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:45 WIB
Gelar Pelatihan Merajut, Relawan Sosialiasikan Ganjar-Mahfud MD ke Milenial di Kapuas
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Kapuas/ist
A
A
A

 

KAPUAS – Relawan Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang bernama Srikandi Ganjar menggelar Pelatihan Merajut untuk Pemula di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, para sukarelawan juga menyosialisasikan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD kepada para peserta yang meresponsnya secara positif.

Produk kerajinan tangan menggunakan teknik rajutan memiliki potensi keuntungan yang menggiurkan namun belum banyak dikembangkan oleh warga lokal di wilayah Kalimantan Tengah.

"Tujuannya yang paling pertama, kita untuk mengembangkan kreativitas dari perempuan milenial khususnya di Kabupaten Kapuas agar bisa meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing," kata Koordinator Wilayah Srikandi Kalteng, Refa Asmianur, Minggu (29/10/2023).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta dari kalangan perempuan milenial dan zilenial atau generasi z di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya sekitar Kabupaten Kapuas.

Dia berharap, kegiatannya itu dapat mendorong para peserta untuk membuat bisnis kerajinan tangan yang mengangkat produk-produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerahnya.

"Yang paling pertama, mengedepankan produk lokal terus juga ini kita nilai berpotensi untuk mengembangkan perekonomiannya lumayan besar. Dan juga teman-teman bisa mengekspresikan dirinya sesuai bakatnya," ujarnya.

Oleh karena itu, para sukarelawan Srikandi Ganjar tidak hanya memberikan pelatihan merajut secara teknis tapi juga mengarahkan cara memasarkan produknya melalui platform media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement