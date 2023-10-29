Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Public Speaking Kepada Milenial di Sidoarjo

SIDOARJO - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) kembali melakukan kegiatan positif kepada masyaralat luas. Salah satunya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Terbaru, Pemuda Mahasiswa Nusantara menggelar pelatihan public speaking untuk para pemuda dan mahasiswa yang berada di Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah PMN Jatim Bayu Ari Yusuf F mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu berkaitan dengan Public Speaking kepada para milenial. Menurut dia, kegiatan tersebut diikuti kelompok pemuda mahasiswa di Kabupaten Sidoarjo.

"Pelatihan publik speaking ini bertujuan untuk mengajak rekan pemuda untuk bisa menyesuaikan perkembangan diera digital ini dengan memanfaatkan potensi diri dalam hal berbicara di depan umum," kata Bayu dalam siaran persnya, Minggu (29/10/2023).

Dia mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat, terlebih banyak para pemuda di sini masih tergolong, sehingga muda dipahami oleh mereka.

"Pelatihan ini bisa dipahami oleh pemuda karena pada usia saat ini mayoritas pemuda memerlukan cara komunikasi yang baik di depan umum, pelatihan ini juga diharapkan bisa disalurkan oleh pemuda yang memang masih kurang dalam komunikasi di depan umum," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sebagai pemuda harus mengerti betapa pentingnya public speaking bagi kehidupan di era globalisasi ini.