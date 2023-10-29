Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Public Speaking Kepada Milenial di Sidoarjo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:03 WIB
Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Public Speaking Kepada Milenial di Sidoarjo
Relawan Ganjar menggelar pelatihan public speaking di Sidoarjo (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SIDOARJO - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) kembali melakukan kegiatan positif kepada masyaralat luas. Salah satunya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Terbaru, Pemuda Mahasiswa Nusantara menggelar pelatihan public speaking untuk para pemuda dan mahasiswa yang berada di Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah PMN Jatim Bayu Ari Yusuf F mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu berkaitan dengan Public Speaking kepada para milenial. Menurut dia, kegiatan tersebut diikuti kelompok pemuda mahasiswa di Kabupaten Sidoarjo.

"Pelatihan publik speaking ini bertujuan untuk mengajak rekan pemuda untuk bisa menyesuaikan perkembangan diera digital ini dengan memanfaatkan potensi diri dalam hal berbicara di depan umum," kata Bayu dalam siaran persnya, Minggu (29/10/2023).

Dia mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat, terlebih banyak para pemuda di sini masih tergolong, sehingga muda dipahami oleh mereka.

"Pelatihan ini bisa dipahami oleh pemuda karena pada usia saat ini mayoritas pemuda memerlukan cara komunikasi yang baik di depan umum, pelatihan ini juga diharapkan bisa disalurkan oleh pemuda yang memang masih kurang dalam komunikasi di depan umum," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sebagai pemuda harus mengerti betapa pentingnya public speaking bagi kehidupan di era globalisasi ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement