Lestarikan Budaya Tradisional, Relawan Ganjar Gelar Kejuaraan Ketapel di Bandung

BANDUNG– Relawan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar menggelar kegiatan kejuaraan ketapel, di Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah Pandawa Ganjar Jawa Bali, Haldoko Danantyas Subandoro mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk melestarikan budaya permainan tradisional ketapel. Di mana saat ini ketapel juga sedang digandrungi oleh anak muda.

“Untuk menggaet anak muda, kita memfasilitasi kompetisi ketapel ini. Selain itu, tujuannya juga agar anak muda memiliki kegiatan bermanfaat,” ujar Danan, Minggu (29/10/2023).

Penyelenggaraan kejuaraan ketapel kali ini kata dia menggandeng komunitas ketapel yang ada di Jawa Barat.

Selain itu, disela kegiatan juga dilakukan sosialisasi tentang sosok Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.

“Pada turnamen atau kompetisi kali ini, pesertanya kami menggandeng komunitas ketapel di Jawa Barat. Sekaligus kami sosialisasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, di mana mereka juga memiliki bentuk kepedulian terhadap generasi muda,” pungkasnya.