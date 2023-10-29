Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bandara Kertajati Beroperasi Hari Ini, Berikut Transportasi Alternatif Menuju ke Lokasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:02 WIB
Bandara Kertajati Beroperasi Hari Ini, Berikut Transportasi Alternatif Menuju ke Lokasi
Bandara Kertajati beroperasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka mulai beroperasi penuh pada Minggu (29/10/2023) hari ini. Hal ini, usai pemindahan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi secara intensif menyiapkan operasional dan aksesibilitas dari dan menuju Bandara Kertajati.

"Kami melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, khususnya di Jawa Barat dan sekitarnya, agar mereka mengetahui informasi adanya perpindahan penerbangan dari Bandara Husein ke Kertajati," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Selain itu, lanjut Budi, pihaknya juga turut menginformasikan akses dari dan ke Bandara Kertajati, baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Pasalnya, bandara ini akan beroperasi melayani penerbangan internasional termasuk pesawat jet.

Terdapat tujuh rute penerbangan dalam negeri yang dialihkan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati yaitu rute Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Palembang, yang dilayani oleh empat maskapai yaitu PT. Citilink Indonesia, PT. Indonesia AirAsia dan PT. Super Air Jet.

Sementara, Bandara Husein Sastranegara akan digunakan untuk melayani penerbangan berjadwal dalam negeri intra Pulau Jawa dengan pesawat Propeller (dari/ke Bandar udara Adisutjipto oleh Wings Air dengan pesawat ATR 72-600), serta penerbangan tidak berjadwal dalam negeri (charter/jet pribadi).

Salah satu penerbangan charter yang akan dilayani oleh Bandara Husein adalah untuk mendukung Piala Dunia U17 pada 10 November - 2 Desember 2023.

“Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan bersama stakeholder penerbangan baik itu PT. Angkasa Pura II dan PT BIJB, dan para maskapai, sudah siap melayani penerbangangan baik rute dalam negeri maupun luar negeri melalui Bandara Kertajati,” paparnya.

Di sisi lain, Budi mengatakan, dengan telah beroperasinya tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati semakin mudah.

"Perjalanan menjadi lebih dekat, cepat dan lebih terjangkau, dibandingkan sebelum ada tol atau jika dibandingkan dengan perjalanan dari Bandung dan daerah sekitarnya di Jawa Barat ke Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma, Jakarta," tuturnya.

"Untuk mengaksesnya, telah disiapkan banyak pilihan angkutan antarmoda, seperti Damri, dan sejumlah perusahaan bus dan travel swasta, dan taksi," sambungnya.

