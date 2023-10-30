Modus Ingin Jemput Pacar, Pria Ini Bawa Kabur Motor Temannya

BANDARLAMPUNG - Seorang pria berinisial HK (44) ditangkap polisi lantaran melakukan penggelapan dengan membawa kabur sepeda motor temannya.

Kapolsek Panjang, Kompol M Joni mengatakan, pelaku, warga Kampung Baru, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, itu ditangkap lantaran menggelapkan sepeda motor Yamaha N Max warna putih bernomor polisi BE 5773 AD milik Mad Suri.

"Pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Simpang Kates, Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu 28 Oktober 2023," ujar Joni saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

BACA JUGA: Buronan Curanmor dan Bobol Rumah Tak Berkutik Ditangkap Polisi di Jambi

Ia mengatakan, peristiwa penggelapan ini terjadi di Jalan Yos Sudarso, Panjang, Kota Bandarlampung, pada Minggu (15/10/2023).

Modus yang digunakan pelaku untuk mengelabui korban yakni meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya.

"Alasan pelaku meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya. Namun, setelah dipinjam tidak dikembalikan dan dijual," kata Joni.