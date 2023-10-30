Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Ingin Jemput Pacar, Pria Ini Bawa Kabur Motor Temannya

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:57 WIB
Modus Ingin Jemput Pacar, Pria Ini Bawa Kabur Motor Temannya
Modus ingin jemput pacar, pria ini bawa kabur motor temannya. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Seorang pria berinisial HK (44) ditangkap polisi lantaran melakukan penggelapan dengan membawa kabur sepeda motor temannya.

Kapolsek Panjang, Kompol M Joni mengatakan, pelaku, warga Kampung Baru, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, itu ditangkap lantaran menggelapkan sepeda motor Yamaha N Max warna putih bernomor polisi BE 5773 AD milik Mad Suri.

"Pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah rumah kontrakan di Simpang Kates, Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu 28 Oktober 2023," ujar Joni saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Ia mengatakan, peristiwa penggelapan ini terjadi di Jalan Yos Sudarso, Panjang, Kota Bandarlampung, pada Minggu (15/10/2023).

Modus yang digunakan pelaku untuk mengelabui korban yakni meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya.

"Alasan pelaku meminjam sepeda motor untuk menjemput pacarnya. Namun, setelah dipinjam tidak dikembalikan dan dijual," kata Joni.

Halaman:
1 2
      
