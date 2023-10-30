Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Identitas 7 Anggota Geng Motor Pembacok Anggota Polisi di Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:59 WIB
Ini Identitas 7 Anggota Geng Motor Pembacok Anggota Polisi di Jambi
Petugas tangkap 7 anggota geng motor yang membacok polisi di Jambi (Foto ilustrasi: Freepik)
JAMBI - Tim Satreskrim Polresta dibantu Tim Resmob Polda Jambi berhasil menangkap 7 remaja yang diduga terlibat membacok seorang anggota polisi dari unit Direskrimsus Polda Jambi.

Dari ketujuh pelaku, seorang di antaranya diduga kuat sebagai pembacok anggota polisi yang terjadi di kawasan Arizona, Kota Jambi.

"Ada 7 orang pelaku anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap anggota polisi telah kita amankan," ujar Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, Senin (30/10/2023).

Ketujuh identitas dan peran anggota geng motor yang berhasil diamankan Polresta Jambi tersebut, yakni Figo Yuki Septian alias Yuki (19) berperan sebagai aktor intelektual (yang punya masalah di TKP).

Kemudian, MRB alias Ontet (17) berperan eksekutor (bacok ke arah pinggang) dan pemilik sajam jenis samurai, Sahrul Akbar alias Sahrul (19) berperan sebagai joki.

Selanjutnya, Arvindra Rizky Pratama alias Rizky (19) berperan sebagai joki, Anggi Saputra alias Anggi (18) berperan sebagai joki (pemilik sajam kujang), MDG (17) berperan sebagai joki dan RF (17) berperan sebagai joki.

Dia menambahkan, tertangkapnya gerombolan tersebut setelah salah satu pelaku yang diduga geng motor bernama Anggi berhasil diamankan warga di lokasi kejadian di kawasan Arizona, Kota Jambi.

"Dari keterangan salah satu pelaku ini didapat identitas lain sehingga berhasil mengamankan pelaku lainnya. Total yang sudah diamankan 7 orang," tuturnya.

Topik Artikel :
jambi Geng motor Pembacokan
