Pura-Pura Minta Sumbangan Masjid, Pria Ini Curi Motor Warga Bantul

BANTUL - Seorang pria asal Binder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, KR (46) ditangkap polisi lantaran mencuri motor milik warga Dusun Ngringinan, Kalurahan Palbapang, Bantul. Dalam aksinya, ia menggunakan modus meminta sumbangan pembangunan masjid.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Kamis 19 Oktober 2023). Awalnya, sekira pukul 14.00 WIB, pelaku melintas di rumah korban yakni Muhammad Khamim untuk meminta sumbangan pembangunan masjid.

Pelaku datang dengan membawa satu kotak infaq bertuliskan sodaqoh amal jariyah masjid Al Ikhlas yang beralamat di Kaplongan, Karanganyar.

"Pelaku hanya berpura-pura, jadi untuk kotak amal tersebut tidak ada kaitannya dengan sumbangan masjid yang tertera di kotak amal itu. Uang hasil sumbangan itu hanya dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Jeffry dalam acara konferensi pers di Mapolres Bantul, Senin (30/10/2023).

Kemudian, lanjut Jeffry, saat berada di depan rumah korban, pelaku melihat sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD 6272 AM dengan kunci yang masih tertinggal. Setelah mengamati situasi dan dirasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Di saat bersamaan, korban yang berada di dalam rumah mengetahui aksi pelaku hingga membuatnya panik dan langsung tancap gas membawa kabur motor tersebut ke arah selatan Jalan Samas.

"Korban yang mengetahuinya kemudian berusaha melakukan pengejaran, dibantu oleh temannya. Sepanjang korban mengejar, dia sambil berteriak maling-maling, dengan tujuan supaya orang lain tahu dan ikut membantu," ucapnya.