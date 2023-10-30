Anggota Geng Motor Pembacok Polisi di Jambi Diringkus

JAMBI - Pascapembacokan anggota polisi yang diduga dilakukan oleh geng motor di kawasan Arizona, Kota Jambi, tim Satreskrim Polresta Jambi dibackup tim Resmob Polda Jambi langsung memburu pelaku geng motor.

Hasilnya, selain mengamankan salah seorang pelaku di TKP, petugas juga berhasil mengamankan 6 orang rekannya lagi.

"Ada 7 orang pelaku anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap anggota polisi, telah kita amankan," ujar Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, Senin (30/10/2023).

Dia menambahkan, tertangkapnya gerombolan tersebut setelah salah satu pelaku yang diduga geng motor bernama Anggi berhasil diamankan warga di lokasi kejadian di kawasan Arizona, Kota Jambi.

"Dari keterangan salah satu pelaku ini didapat identitas lain sehingga berhasil mengamankan pelaku lainnya. Total yang sudah diamankan 7 orang," tuturnya.

Sebelumnya, seorang anggota polisi yang berdinas di Ditreskrimsus Polda Jambi jadi korban gerombolan geng motor di kawasan Arizona, Kota Jambi.