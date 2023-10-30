Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tawuran Pelajar di Bandarlampung, Satu Orang Tewas Akibat Luka Bacok

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |23:30 WIB
Tawuran Pelajar di Bandarlampung, Satu Orang Tewas Akibat Luka Bacok
TKP tawuran pelajar di Lampung (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Satu pelajar tewas bersimbah darah akibat terlibat tawuran di Jalan Soekarno Hatta atau tepatnya di dekat SMAN 5 Bandarlampung, Senin (30/10/2023) sore.

Salah seorang saksi, Bayu Angga mengaku melihat kejadian tawuran tersebut. Menurut dia, ada puluhan remaja yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Iya tadi ada yang tawuran pelajar semua, terus satu tewas, yang lain pada kabur," ujar Bayu.

Dia mengungkapkan, korban yang belum diketahui identitasnya tersebut mengalami luka berat (bacok) di bagian punggung hingga berlumuran darah.

"Korban kena bacok di punggung, terus dibawa ke RS Imanuel," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Warsito mengatakan, pihak kepolisian telah menurunkan tim inafis dan beberapa petugas untuk melakukan olah TKP.

Halaman:
1 2
      

