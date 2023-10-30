Konser Musik di Madura Digeruduk Ulama dan Laskar, Minta Penonton Wanita dan Pria Dipisah

SAMPANG - Konser musik reggae yang digelar oleh muda-mudi yang tergabung di Sampang Brand Festival (Festipang) digeruduk ulama dan Laskar Sakera.

Kedatangan mereka ke lokasi, tepatnya di halaman Gedung Dekranasda Jalan KH Wahid Hasyim, Sampang, Madura, Jawa Timur ini untuk memastikan jalannya konser apakah sesuai dengan hasil kesepakatan antara panitia dengan ulama.

Akan tetapi, jalannya konser yang mengundang sejumlah musisi reggae, termasuk Dhyo Haw tersebut diduga melanggar kesepakatan, artinya tidak dilakukan penyekatan antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu ulama yang berada di lokasi, Habib Abdurrahman membenarkan bahwa pihaknya sengaja datang ke lokasi konser bersama para Laskar Sakera untuk memantau kondisi di lapangan sesuai instruksi Kiai.

Namun dia menyayangkan tidak adanya sekat pembatas antara laki-laki dan perempuan sehingga imbauan ulama tidak diindahkan.

Menurutnya, panitia juga telah menyepakati jika konser tersebut akan selesai pada 22.30 WIB, namun pada waktu yang telah ditentukan konser belum selesai.

"Karena saat itu belum selesai juga dan keluar dari kesepakatan, akhirnya kami datangi ke dalam dan di jam 22.40 mau tidak mau harus selesai," ujarnya, Senin (30/10/2023).

Sedangkan, salah satu penonton, Rudi (23) mengaku kecewa, mengingat Guest Star Dhyo Haw hanya tampil 30 menit saja tidak seperti pada konser umumnya.

"Sepengalaman saya nonton konser, Guest Star tampil lebih dari 30 menit, karena kami bayar tiket yang tidak murah," ujarnya dengan rasa kecewa.

Sementara itu, Panitia Konser Reggae Festipang Badrus membantah jika panitia Festipang melanggar kesepakatan dengan ulama, mengingat jalannya konser sesuai jam ketentuan.