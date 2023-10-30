Warga Bandung Geger Temukan Jasad Bayi Perempuan di Selokan

BANDUNG - Warga Kampung Cipasung RT 03/RW 07, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan di selokan, Senin (30/10/2023).

Dari video yang diterima, jasad bayi tersebut diduga dibungkus sebuah kantung plastik berwarna hitam. Dalam video tersebut, terlihat bercak darah di kantung plastik dan sekitar lokasi kejadian.

Kuat dugaan, jasad bayi yang masih terlihat tali pusarnya tersebut dibuang oleh pelaku setelah dilahirkan.

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Pameungpeuk, Kompol Imron Rosyadi mengatakan, jasad bayi perempuan tersebut pertama kali ditemukan warga sekitar.

Selanjutnya, kata dia, warga langsung melaporkan penemuan jasad ke Polsek Pameungpeuk Polresta Bandung.

"Petugas Polsek Pameungpeuk bersama Unit Inafis Polresta Bandung melakukan olah TKP dan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)