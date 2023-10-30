2.855 Aparat Gabungan Amankan Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat

BANDUNG - Sebanyak 2.855 aparat gabungan kepolisian dan pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan gelaran Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, November 2023.

Selain itu, selama perhelatan Piala Dunia U-17 berlangsung, kawasan Stadion Si Jalak Harupat juga harus bersih dari berbagai aktivitas masyarakat.

Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, tim gabungan telah melaksanakan rapat lintas sektoral. Rapat tersebut dipimpin Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi dan Karo Ops Polda Jabar.

Dalam rapat tersebut, berbagai mekanisme selama perhelatan pertandingan telah disepakati tim gabungan. Di antaranya mekanisme pengamanan saat tim datang, hotel yang disiapkan, dan pengamanan di titik lokasi.

"Sudah disepakati, bagaimana mekanisme dari mulai tim datang, hotel yang sudah disiapkan, personel pengamanan di tiap titik baik itu di lokasi pertandingan, di lokasi stadion latihan dan hotel penginapan," kata Kusworo seusai rapat gabungan di Polresta Bandung, Senin (30/10/2023) sore.

Kusworo mengatakan, titik pengamanan personel sudah dibahas mulai dari ring satu, dua dan tiga. Petugas kepolisian, kata Kusworo, akan berada di ring dua tempat suporter berada di luar stadion.

Tak hanya itu, lanjut Kusworo, body checking atau pemeriksaan seluruh tubuh suporter akan dilakukan oleh steward. Rute kedatangan dan kepulangan pun telah disiapkan karena kawasan Si Jalak Harupat harus bersih.

"Kendaraan akan parkir di Gedung Budaya Sabilulungan Soreang. Dari sana disiapkan shuttle bus drop off ke stadion dan kepulangan," ujarnya.