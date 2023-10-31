WHO: Serangan Israel di Fasilitas Kesehatan Gaza Tewaskan 491 Orang dan 372 Terluka

GAZA - Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (30/10/2023), setidaknya 491 orang tewas dan 372 lainnya luka-luka dalam serangan terhadap sektor kesehatan di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

Dari jumlah korban tersebut, setidaknya 16 petugas kesehatan kehilangan nyawa dan 30 lainnya luka-luka saat bertugas. WHO menambahkan bahwa 82 serangan terhadap fasilitas kesehatan telah didokumentasikan di daerah kantong tersebut.

Sejak serangan pertama Hamas, 28 ambulans juga rusak dan 36 fasilitas kesehatan terkena dampaknya.

WHO lebih lanjut mengatakan 118 serangan lainnya terhadap sektor kesehatan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah didokumentasikan, menewaskan tiga orang dan melukai 15 petugas kesehatan yang bertugas sejak 7 Oktober lalu.

CNN tidak segera mendapat tanggapan dari militer Israel ketika dimintai komentar, namun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa mereka tidak dengan sengaja menyerang sasaran sipil dalam kampanyenya melawan Hamas.

Sementara itu, serangan Israel dilaporkan telah merusak Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina, rumah sakit kanker terkemuka di Gaza.

Direktur RS Sobhi Skaik mengatakan kepada CNN pada Senin (30/10/2023) bahwa gedung tersebut terkena hantaman langsung ke lantai tiga, menyebabkan kerusakan pada pasokan oksigen dan air namun tidak ada korban luka pada orang di dalamnya.