Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

WHO: Serangan Israel di Fasilitas Kesehatan Gaza Tewaskan 491 Orang dan 372 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:05 WIB
WHO: Serangan Israel di Fasilitas Kesehatan Gaza Tewaskan 491 Orang dan 372 Terluka
Serangan Israel di fasilitas kesehatan tewaskan 491 orang (Foto: New York Times)
A
A
A

GAZA - Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (30/10/2023), setidaknya 491 orang tewas dan 372 lainnya luka-luka dalam serangan terhadap sektor kesehatan di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

Dari jumlah korban tersebut, setidaknya 16 petugas kesehatan kehilangan nyawa dan 30 lainnya luka-luka saat bertugas. WHO menambahkan bahwa 82 serangan terhadap fasilitas kesehatan telah didokumentasikan di daerah kantong tersebut.

Sejak serangan pertama Hamas, 28 ambulans juga rusak dan 36 fasilitas kesehatan terkena dampaknya.

WHO lebih lanjut mengatakan 118 serangan lainnya terhadap sektor kesehatan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah didokumentasikan, menewaskan tiga orang dan melukai 15 petugas kesehatan yang bertugas sejak 7 Oktober lalu.

CNN tidak segera mendapat tanggapan dari militer Israel ketika dimintai komentar, namun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa mereka tidak dengan sengaja menyerang sasaran sipil dalam kampanyenya melawan Hamas.

Sementara itu, serangan Israel dilaporkan telah merusak Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina, rumah sakit kanker terkemuka di Gaza.

Direktur RS Sobhi Skaik mengatakan kepada CNN pada Senin (30/10/2023) bahwa gedung tersebut terkena hantaman langsung ke lantai tiga, menyebabkan kerusakan pada pasokan oksigen dan air namun tidak ada korban luka pada orang di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement