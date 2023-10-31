Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Hantam RS Kanker Terkemuka di Gaza, Pasokan Okesigen dan Air Rusak

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:32 WIB
Serangan Israel Hantam RS Kanker Terkemuka di Gaza, Pasokan Okesigen dan Air Rusak
Serangan Israel hantam rumah sakit kanker terkemuka di Gaza (Foto: Roya News)
GAZA Serangan Israel telah menghancurkan Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina, rumah sakit kanker terkemuka di Gaza.

Direktur RS Sobhi Skaik mengatakan kepada CNN pada Senin (30/10/2023) bahwa gedung tersebut terkena hantaman langsung ke lantai tiga, menyebabkan kerusakan pada pasokan oksigen dan air namun tidak ada korban luka pada orang di dalamnya.

Sebuah video yang beredar di media sosial dan geolokasi oleh CNN menunjukkan asap muncul dari gedung pusat rumah sakit.

“Kerusakan yang paling parah adalah kecemasan dan kepanikan yang menimpa pasien,” terangnya.

“Hari ini, ada orang yang meninggalkan rumah sakit karena apa yang mereka lihat,” lanjutnya.

CNN telah meminta komentar dari militer Israel.

Rumah sakit tersebut, yang terletak tepat di sebelah selatan Kota Gaza, didanai oleh pemerintah Turki, yang menyatakan kemarahannya atas serangan tersebut dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri.

“Tidak ada penjelasan atas serangan semacam itu, meskipun semua informasi yang diperlukan, termasuk koordinat lembaga tersebut telah dibagikan kepada pihak berwenang Israel sebelumnya,” kata para pejabat di Ankara, ibu kota Turki.

