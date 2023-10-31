Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Relawan WNI Dilaporkan Terbunuh di Gaza, Ini Klarifikasi Kemlu RI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:27 WIB
Seorang Relawan WNI Dilaporkan Terbunuh di Gaza, Ini Klarifikasi Kemlu RI
Foto: Reuters.
JAKARTA Perang Hamas dan Israel telah memasuki pekan ketiga, dengan gempuran serta serangan udara yang menghantam Jalur Gaza tanpa henti. Hingga Senin, (30/10/2023) jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah mencapai 8.306 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak.

Di tengah krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Gaza, seorang relawan Baitul Maal Merbabu (BM3) dilaporkan turut menjadi korban jiwa akibat serangan Israel di daerah kantong tersebut. Kabar meninggalnya Ahmad Hasyim, seorang relawan Baitul Maal Merbabu (BM3) itu diunggah oleh Ustadz Salim A.Filah di akun Instagramnya.

"Salah satu relawan kami di garis depan gugur sebagai syahid ketika menjalankan tugas," demikian disebutkan dalam unggahan dalam akun @salmafilah tersebut.

"Maka lengkap sudah kejahatan mereka, membunuh bayi, wanita, lansia, pers, petugas medis dan kini relawan kemanusiaan yang berkhidmat ke para pengungsi".

Dari unggahan tersebut beberapa media melaporkan bahwa relawan Ahmad Hasyim yang meninggal dunia adalah seorang warga negara Indonesia (WNI). Namun, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut.

“Sesuai database Kemlu mengenai WNI di Gaza, tidak ada WNI dengan nama Ahmad Hasyim,” demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha kepada media.

Halaman:
1 2
      
