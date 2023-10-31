Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Lapis Baja Israel Serang Kota Utama Gaza dari Dua Arah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:34 WIB
Pasukan Lapis Baja Israel Serang Kota Utama Gaza dari Dua Arah
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA/YERUSALEM - Pasukan lapis baja Israel menyerang kota utama Jalur Gaza dari dua arah pada Senin, (30/10/2023) dan menargetkan jalan utama yang menghubungkannya ke selatan Gaza, kata para saksi mata. Invasi darat Israel ini memicu semakin banyak seruan internasional agar warga sipil Palestina dilindungi.

Israel mengatakan pasukannya membebaskan seorang tentara dari tawanan Hamas, salah satu dari 239 sandera yang menurut Israel ditangkap pada 7 Oktober oleh kelompok bersenjata Hamas dari Gaza yang mengamuk di komunitas Israel selatan, menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Pihak militer mengidentifikasi dia sebagai Ori Megidish dan mengatakan dia telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan “baik-baik saja”. Pernyataan itu tidak memberikan rincian mengenai kondisi pembebasannya.

Militer Israel mengatakan pihaknya telah menyerang lebih dari 600 sasaran militan selama beberapa hari terakhir ketika pihaknya memperluas operasi darat di wilayah tersebut, di mana warga sipil Palestina sangat membutuhkan bahan bakar, makanan dan air bersih saat perang memasuki minggu keempat.

Otoritas medis Palestina di Gaza mengatakan pada Senin bahwa 8.306 orang – termasuk 3.457 anak di bawah umur – telah tewas dalam serangan udara dan darat Israel yang telah berlangsung selama tiga minggu.

Jumlah truk bantuan kemanusiaan yang mencapai wilayah kantong yang terkepung jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang dibutuhkan, kata para pejabat PBB, dan ketertiban sipil telah terganggu karena orang-orang menyerbu gudang-gudang PBB untuk mencari makanan.

      
