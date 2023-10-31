Militer Israel Bebaskan Tentara yang Disandera Hamas saat Serangan Darat di Gaza, dalam Kondisi Baik

Israel bebaskan tentara yang disandera Hamas saat serangan darat di Gaza (Foto: IDF/X)

GAZA – Militer Israel mengatakan seorang tentara Israel yang disandera oleh Hamas pada 7 Oktober lalu telah diselamatkan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Pte Ori Megidish dibebaskan selama operasi darat di Gaza pada Minggu (29/10/2023) malam dan berkumpul kembali dengan keluarganya.

Mereka menambahkan bahwa dia telah menjalani pemeriksaan medis dan "baik-baik saja", namun tidak memberikan rincian mengenai pembebasannya.

Dia adalah sandera kelima yang dibebaskan dan tentara pertama. Setidaknya 238 orang masih ditahan Hamas di Gaza.

“PVT Megidish diculik oleh Hamas pada 7 Oktober. Malam ini, dia dibebaskan selama operasi darat IDF,” kata IDF, dikutip BBC.

“Ori sekarang ada di rumah bersama keluarganya,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Hamas melancarkan serangan ke Israel selatan lebih dari tiga minggu lalu, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyandera puluhan lainnya.