Pertempuran Pejuang Hamas dan Tentara Israel Pecah di dalam Jaringan Terowongan Gaza

GAZA/YERUSALEM - Israel mengatakan pasukannya menyerang para pejuang bersenjata Hamas di dalam jaringan terowongan bawah tanah di Gaza milik kelompok Palestina itu. Israel meluncurkan serangan darat ke Gaza setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan penghentian pertempuran untuk meringankan krisis kemanusiaan.

Terowongan tersebut adalah tujuan utama Israel saat mereka memperluas operasi darat di Gaza untuk memusnahkan gerakan Islam Hamas yang berkuasa menyusul serangan mendadak tiga minggu lalu yang menurut pihak berwenang Israel menewaskan lebih dari 1.400 orang.

“Selama hari terakhir, pasukan tempur gabungan IDF menyerang sekira 300 sasaran, termasuk rudal anti-tank dan pos peluncuran roket di bawah poros, serta kompleks militer di dalam terowongan bawah tanah milik organisasi teroris Hamas,” Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Hamas membalas dengan rudal anti-tank dan tembakan senapan mesin, tambahnya.

“Tentara membunuh teroris dan mengarahkan angkatan udara untuk melakukan serangan real-time terhadap sasaran dan infrastruktur teror,” kata IDF.

Angkatan bersenjata Israel juga membom Gaza semalam dalam serangan udara, laut dan darat, menargetkan wilayah barat laut daerah kantong Palestina di mana pasukan Israel beroperasi di darat, kata para saksi mata pada Selasa, (31/10/2023).