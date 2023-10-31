Profil Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pernah Jadi Perisai Hidup Jokowi

JAKARTA - Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto mencuat sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Itu diketahui dari Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan calon panglima TNI ke DPR Komisi I RI. Surpres itu juga sudah diterima sebagai diakui Ketua Komisi I DPR Meutya Hafiz.

Siapa Agus Subiyanto? Berikut Profilnya

Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat itu lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 5 Agustus 1967. Ia merupakan putra daru pasangan Serka (Purn) Deddy Unadi dan Cicih.

BACA JUGA: Panglima TNI Ingatkan Jangan Ada Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Perintah

Agus mengenyam pendidikan di SDN Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Setelah lulus SD, suami dari Evi Sophia Indra melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Cimahi selama tiga tahun mulai 1980-1983.

Kemudian masuk SMAN 13 Bandung pada 1983-1986. Agus mengikuti jejak sang ayah selepas SMA dengan menjadi seorang tentara.

Agus pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) pada 1991. Ia mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri Kopassus.

BACA JUGA: Sidang Perdana Oknum TNI Pembunuh Imam Masykur Digelar Pagi Ini

Karier militer Agus diawali dengan menjadi Kasiops Sektor A di Timor Timur, kemudian menjadi Danyon 22 Grup 2 Kopassus, hingga menjadi Kepala Penerangan Kopassus. Kemudian, mendapat promosi menjadi Dandim 0735/Surakarta (2009-2011) saat Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. (Sebelum Jokowi menjadi presiden).