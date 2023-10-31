Makan Malam Bareng Warga, Ganjar Santap Lele hingga Kacang Panjang Produksi Tani Purbalingga

PURBALINGGA -Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin malam, 30 Oktober 2023.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu disambut hangat oleh warga setempat. Kedatangan Ganjar ingin beramah-tamah sekaligus berdiskusi bersama mereka.

Acara ramah tamah Ganjar dengan warga setempat berlokasi di Greenhouse Desa Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, yang merupakan bagian dari Edu Wisata Area Pertanian Terintegrasi (Artansi).

Ganjar yang datang mengenakan peci hitam berkaos cokelat dengan tulisan Indonesia di bagian kiri, langsung menuju ke sebuah balai. Di sana ada ribuan warga yang sudah menantinya.

“Pak Ganjar, Pak Ganjar selamat datang,” kata warga antusias menyambut kedatangan Ganjar.

Mengawali acara, Ganjar berdiskusi dengan salah satu warga setempat yang juga Wakil Ketua Area Pertanian Terintegrasi (Artansi) Chandra Kahuripan, Tri Bowo Pangestika. Mereka berbicara mengenai pengembangan pertanian di desa itu.

Ganjar memuji langkah Tri, karena bisa memanfaatkan sebuah lahan menjadi area pertanian terintegrasi yang memberikan sebuah dampak bagi warga setempat.

“Dia sudah mengajak anak-anak muda untuk mencoba, sudah menggunakan teknologi meskipun sederhana, tapi hampir semuanya bisa dikontrol secara digital, keren,” imbuh Ganjar.

Setelah berdiskusi dengan warga Desa Karangpucung, Ganjar pun disajikan lauk pauk seperti ikan lele, tempe, timun, sayur kacang panjang, sambal dan kerupuk. Seluruh lauk yang disajikan merupakan hasil dari Area Pertanian Terintegrasi di wilayah itu.

Ganjar menilai apa yang sudah dilakukan oleh Tri di Area Pertanian Terintegrasi merupakan sebuah langkah ketahanan pangan. “Ini produksi kelompok perikanan, Pak. Hasil sendiri semuanya di sini Pak,” kata Tri.