Kunjungi Ponpes Tambakberas, TGB Minta Masukan soal Pemenangan Ganjar-Mahfud

JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi mengunjungi Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur. Ia dan rombongan meminta masukan soal pemenangan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

TGB tiba dengan rombongan TPN Ganjar-Mahfud. Kedatangan TGB dan TPN ini disambut langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas KH Wahab Yahya.

Kunjungan TGB dan rombongan di Ponpes Tambakberas dilakukan usai ia bersilaturahmi dengan anak pendiri NU KH Abdul Wahab Hasbullah, yaitu Nyai Hajah Munjidah Wahab.