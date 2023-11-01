Bacaleg Perindo Desi Albert Ajak Generasi Z Ikut Berkontribusi Memajukan Wisata Bahari

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial dan zilenial untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan sektor wisata bahari di Indonesia. Hal tersebut demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Barangkali ini yang bisa dimanfaatkan anak muda, dipromosikan. Bikin video-video pendek. Itu bisa menjadi bagian dari mempromosikan wisata bahari di Indonesia," kata Desi Albert dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (1/11/2023).

Terlebih saat ini, pemerintah Indonesia sudah relatif peduli dalam meningkatkan keamanan dan pertahanan maritim atau kelautan di Indonesia.

"Jadi sekarang relatif aman lah. Dan sekarang pekerjaan rumah kita bagaimana menggarap potensi lautnya," pungkasnya.

Meski demikian, Desi Albert menegaskan, sektor maritim juga harus menjadi perhatian oleh calon pemimpin Indonesia ke depan. Hal tersebut demi mewujudkan visi Indonesia yang menjadi poros maritim dunia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia.

"Di situ secara tegas menyatakan Indonesia harus menjadi poros maritim dunia, ini visi indo untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, kuat, maju, dan mandiri dan berkontrubusi positif kepada pertahanan dan keamanan dan perdamaian dunia dan kawasan sesuai kepentingan Indonesia," ucap dia.