AKSI bullying diduga dilakukan sesama siswi SMP terjadi di wilayah Bedahan, Sawangan, Depok.
Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut, di mana dalam video yang beredar, korban nampak dijambak hingga dibanting pelaku.
1. Polisi Selidiki
Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan menemui korban.
"Sedang dilakukan penyelidikan dari polsek sedang menemui korban," kata Yefta saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).
2. Motif Belum Diketahui
Yefta belum dapat merinci detail terkait motif aksi bullying yang dilakukan siswi SMP itu.
"Laporan rincinya menyusul ya," ucapnya.
3. Viral di Media Sosial
Video aksi bullying tersebut dibagikan laman Instagram @sawanganupdate pada Selasa 31 Oktober 2023.