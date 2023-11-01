4 Fakta Aksi Bullyng Sesama Siswi SMP, Dijambak dan Dibanting

, Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:07 WIB

Aksi bullying siswi SMP di Depok jadi viral (Foto ilustrasi: Freepik)

AKSI bullying diduga dilakukan sesama siswi SMP terjadi di wilayah Bedahan, Sawangan, Depok.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut, di mana dalam video yang beredar, korban nampak dijambak hingga dibanting pelaku.

1. Polisi Selidiki

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan menemui korban.

"Sedang dilakukan penyelidikan dari polsek sedang menemui korban," kata Yefta saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

2. Motif Belum Diketahui

Yefta belum dapat merinci detail terkait motif aksi bullying yang dilakukan siswi SMP itu.

"Laporan rincinya menyusul ya," ucapnya.

3. Viral di Media Sosial

Video aksi bullying tersebut dibagikan laman Instagram @sawanganupdate pada Selasa 31 Oktober 2023.