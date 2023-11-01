Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Pranowo Berikan Bantuan ke Musala Nurul Jadid

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:25 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Berikan Bantuan ke Musala Nurul Jadid
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

ASAHAN - Sukarelawan Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar menyalurkan sejumlah bantuan perlengkapan untuk Musala Nurul Jadid di Jalan H. Husin Kadir, Dusun VI, Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Selasa 31 Oktober 2023.

Tindakan ini merupakan aksi nyata simpatisan Ganjar Pranowo tersebut dalam memberikan kemashlahatan bagi umat beragama.

"Kegiatan dari Usbat hari ini alhamdulillah acara ini sangat disenangi bapak ibu apalagi jarang seperti ini beramai-ramai dari jauh sudut sana sudut sini kampung ke kampung berkumpul untuk menjalin silaturahmi di sini," ujar Korda Usbat Ganjar Asahan, Muhammad Ravi Siagian.

Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan Musala, yaitu berupa kipas angin, seperangkat alat pengeras suara, alat kebersihan, dan lainnya.

Penyerahan bantuan dilakukan atas dasar permintaan masyarakat sekitar akan keperluan sejumlah alat penunjang untuk keberlangsungan kegiatan keagamaan di musala.

"Ini dari Ustaz Sahabat Ganjar yang memberikan bantuan atas dari permintaan masyarakat apa yang diperlukan, Ustaz Sahabat Ganjar hadir untuk memberikan apa yang diperlukan di Musala Nurul Jadid," jelas Ravi.

Kegiatan ini juga sebagai upaya Usbat Ganjar dalam memakmurkan masjid atau musala yang ada di Kabupaten Asahan, khususnya Sei Kepayang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement