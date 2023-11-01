Relawan Ganjar Pranowo Berikan Bantuan ke Musala Nurul Jadid

ASAHAN - Sukarelawan Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar menyalurkan sejumlah bantuan perlengkapan untuk Musala Nurul Jadid di Jalan H. Husin Kadir, Dusun VI, Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Selasa 31 Oktober 2023.

Tindakan ini merupakan aksi nyata simpatisan Ganjar Pranowo tersebut dalam memberikan kemashlahatan bagi umat beragama.

"Kegiatan dari Usbat hari ini alhamdulillah acara ini sangat disenangi bapak ibu apalagi jarang seperti ini beramai-ramai dari jauh sudut sana sudut sini kampung ke kampung berkumpul untuk menjalin silaturahmi di sini," ujar Korda Usbat Ganjar Asahan, Muhammad Ravi Siagian.

Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan Musala, yaitu berupa kipas angin, seperangkat alat pengeras suara, alat kebersihan, dan lainnya.

Penyerahan bantuan dilakukan atas dasar permintaan masyarakat sekitar akan keperluan sejumlah alat penunjang untuk keberlangsungan kegiatan keagamaan di musala.

BACA JUGA: MKMK Jadwalkan Pemeriksaan Hakim Konstitusi Saldi Isra Hari Ini

"Ini dari Ustaz Sahabat Ganjar yang memberikan bantuan atas dari permintaan masyarakat apa yang diperlukan, Ustaz Sahabat Ganjar hadir untuk memberikan apa yang diperlukan di Musala Nurul Jadid," jelas Ravi.

Kegiatan ini juga sebagai upaya Usbat Ganjar dalam memakmurkan masjid atau musala yang ada di Kabupaten Asahan, khususnya Sei Kepayang.