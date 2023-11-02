Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diplomat Indonesia Pasarkan Magelang ke Luar Negeri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:18 WIB
Diplomat Indonesia Pasarkan Magelang ke Luar Negeri
Foto: Ist.
A
A
A

MAGELANG - Magelang memiliki potensi ekonomi besar yang terus dikembangkan, khususnya sektor pariwisata dan perdagangan. Para diplomat Indonesia turut mempromosikan potensi Magelang tersebut ke luar negeri sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Sesparlu Connects: Connecting Magelang to the World yang dimotori dan diselenggarakan oleh diplomat Indonesia peserta diklat Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) angkatan ke-73 di Magelang pada Rabu (1/11/2023).

Para diplomat tersebut adalah Cahya Sumaningsih, Enjay Diana, M. Rifqi Fikriyansyah, Noam Lazuardy, R. A. Yunikeiserina Hidayat, Rima Diah Pramudyawati, Shabda Thian, dan Yanuar Nasrun yang sudah pernah bertugas di Perwakilan RI, seperti Argentina, Rusia, Malaysia, Yunani, Thailand, Iran, Saudi Arabia, dan Kamboja.

Connecting Magelang to the World yang berlangsung secara hibrida dibuka oleh Wakil Walikota Magelang dan dihadiri para pejabat dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang, para pelaku usaha sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Magelang, DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Tengah dan Cabang Magelang, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah.

Hadir juga sejumlah perwakilan RI di luar negeri, seperti Moskow, Islamabad, Dhaka, Colombo, Penang, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Karachi, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Frankfurt.

Bambang Suharto, Konsul Jenderal RI di Penang, Malaysia tahun 2020-2023 yang turut serta mendampingi para diplomat Indonesia dan mewakili Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri mengatakan Sesparlu Connects merupakan salah satu tugas para diplomat peserta Sesparlu untuk mewujudkan diplomasi ekonomi yang inklusif yang menghubungkan daerah dengan mitra potensial luar negeri.

      
