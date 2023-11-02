Pemprov DKI: Kasus Cacar Monyet Mudah Menular di Komunitas Tertentu

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa kasus penyakit cacar monyet hanya beredar di kalangan komunitas tertentu.

Hal tersebut ia sampaikan usai melaksanakan panen cabai di di RPTRA Rawa Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Rabu (1/11/2023).

"Iya ya kemarin kan Menkes sudah sampaikan. Itu hasil tracing yang diminta oleh Pemprov dan Kemenkes pada Dinkes, kami tracing. Terus aksinya bagaimana? Aksinya adalah kami vaksin. Dan kami isolasi yang memang masih terkena cacar monyet," ujar Heru Budi Hartono.

Heru Budi memastikan stok obat dan vaksin cacar monyet tersedia di Dinkes DKI Jakarta sembari terus melaju tracing. Ia juga mengungkapkan penularan kasus cacar monyet amat rentan di kalangan komunitas tertentu.

"Insyaallah itu hanya komunitas tertentu saja. Kita lokalisir ke situ, tapi ada 1 yang ke Jawa Barat kayaknya. Ini sensitif ya, tapi nanti dinkes saja," tambah Heru Budi Hartono.

Ketika awak media bertanya apakah kasus cacar monyet banyak ditemukan di kalangan komunitas yang ada di Kota Jakarta Selatan, Heru Budi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya terdiam.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 23 kasus aktif cacar monyet di wilayah DKI Jakarta masih menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit (RS).