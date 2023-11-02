Gempa M6,6 Guncang Kupang NTT, BMKG: Dipicu Sesar Aktif

JAKARTA - Gempa berkekuatan 6,6 magnitudo mengguncang wilayah Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (2/11/2023) pukul 04.04 WIB dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa terjadi dengan titik lokasi 10.34 LS 123.76 BT. Pusat gempa berada pada 24 Km Tenggara Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dirasakan (MMI) V Kupang, V Kabupaten Timor Tengah Selatan, III Rote, III Waingapu, II Alor,” tulis BMKG yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan bahwa gempa tersebut dipicu aktivitas sesar aktif.