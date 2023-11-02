Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,6 Kupang, Kantor Bupati Kupang Rusak Ringan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:49 WIB
Gempa M6,6 Kupang, Kantor Bupati Kupang Rusak Ringan
Kantor Bupati Kupang rusak akibat gempa M6,6. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Kantor Bupati Kupang di Nusa Tenggara Timur rusak akibat gempa kekuatan M6,6 yang terjadi pukul 04.04 WIB, Kamis (2/11/2023).

“Dampak gempa di Kantor Bupati Kupang, rusak ringan,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono dalam keterangannya.

BACA JUGA:

Gempa M6,6 di Kupang Jenis Kerak Dangkal, Ini Analisis BMKG 

Sementara itu, Daryono melaporkan dari hasil monitoring BMKG, telah terjadi dua kali aktivitas gempa susulan degan kekuatan M3,5 dan 3,4 pasca gempa utama M6,6 yang diupdate menjadi M6,3.

“Hingga pukul 05.20 WIB, hasil monitoring BMKG  terhadap Gempa Kupang M6,3 menunjukkan telah terjadi 2 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) pada pukul 04:28 WIB dengan magnitudo M 3.5 dan pada pukul 05:03 WIB  dengan magnitudo M 3.4,” ungkap Daryono.

BACA JUGA:

Gempa M6,6 Guncang Kupang NTT 

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kupang dengan skala intensitas V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ), daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan skala intensitas IV-V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement