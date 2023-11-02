BMKG Catat Dua Kali Gempa Susulan Pasca-Gempa Utama M6,6 di Kupang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak dua kali gempa susulan terjadi pasca gempa utama M6,6 yang diupdate menjadi M6,3 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Hingga pukul 05.20 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempa Kupang M6,3 menunjukkan telah terjadi 2 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) pada pukul 04:28 WIB dengan magnitudo M 3.5 dan pada pukul 05:03 WIB dengan magnitudo M 3.4,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono dalam keterangan resminya, Kamis (2/11/2023).

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kupang dengan skala intensitas V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan skala intensitas IV-V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ).

Kemudian di daerah Rote dan Waingapu dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), daerah Alor dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ).