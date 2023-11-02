Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Catat Dua Kali Gempa Susulan Pasca-Gempa Utama M6,6 di Kupang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:18 WIB
BMKG Catat Dua Kali Gempa Susulan Pasca-Gempa Utama M6,6 di Kupang
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak dua kali gempa susulan terjadi pasca gempa utama M6,6 yang diupdate menjadi M6,3 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Hingga pukul 05.20 WIB, hasil monitoring BMKG  terhadap Gempa Kupang M6,3 menunjukkan telah terjadi 2 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) pada pukul 04:28 WIB dengan magnitudo M 3.5 dan pada pukul 05:03 WIB  dengan magnitudo M 3.4,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono dalam keterangan resminya, Kamis (2/11/2023).

BACA JUGA:

Gempa M6,6 Kupang, Kantor Bupati Kupang Rusak Ringan 

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kupang dengan skala intensitas V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan skala intensitas IV-V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ).

BACA JUGA:

Gempa M6,6 di Kupang Jenis Kerak Dangkal, Ini Analisis BMKG 

Kemudian di daerah Rote dan Waingapu dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), daerah Alor dengan skala intensitas II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607/gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470/gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement