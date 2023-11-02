Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suami Pergi Berdagang, Wanita Ini Dilecehkan Pria Paruh Baya

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:34 WIB
Suami pergi berdagang, wanita ini dilecehkan pria paruh baya. (Dok Polsek Manggala)
TULANGBAWANG - Seorang pria berinisial MI (53) warga Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, ditangkap terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap tetangganya.

Kapolsek Menggala, AKP Sunaryo mengatakan, pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Menggala pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 19.30 WIB.

Selain pelaku, kata Sunaryo, petugas mengamankan barang bukti berupa kain sarung warna ungu motif kotak milik pelaku dan celana panjang training warna merah.

"Peristiwa kekerasan itu dialami korban berinisial A (42), warga Kecamatan Menggala pada Kamis (26/10)," ujar Sunaryo dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Ia menjelaskan, menurut keterangan korban, saat itu pelaku masuk ke rumah korban dengan cara merusak kunci pintu depan.

"Lalu pelaku masuk ke dalam kamar korban yang saat itu sedang tertidur lelap. Pada saat kejadian hanya ada anak-anaknya, sedangkan suami korban sedang pergi berdagang," ucapnya.

Sunaryo mengungkapkan, saat melakukan pelecehan, pelaku sempat mengancam korban akan dibunuh jika berteriak.

"Pelaku mengancam kalau sampai korban berteriak akan dibunuh. Lalu pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban. Setelah selesai melakukan aksi tak terpujinya, pelaku kembali mengancam korban, kemudian pergi," tuturnya.

