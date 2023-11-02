Mandi di Sungai, Pelajar SMP Tewas Tenggelam

SAMPANG - Seorang pelajar SMPN 2 Sampang tewas tenggelam saat mandi di sungai Jalan Sejahtera Kelurahan Rontengah, Sampang Madura, Rabu (1/11/2023)

Korban R (14) warga Jl Delima Kelurahan Gunung Sekar, Sampang kini masih duduk dibangku kelas 2 SMP. Pada saat itu korban bersama dengan empat temannya pergi ke sungai lalu korban mandi duluan, saat melompat ke sungai tidak kunjung mucul ke permukaan alias tenggelam.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Mohammad Imam, membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa orang tenggelam, pihaknya mendapatkan laporan dari warga bergegas langsung menuju ke TKP.

Menurutnya, kronologi bermula saat korban bersama empat rekanya mandi di sungai, korban melompat duluan ke sungai lalu tenggelam.