HOME NEWS JABAR

Relawan Yakin Ganjar-Mahfud MD Menang Pilpres 2024, Ini Alasannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |19:11 WIB
Ganjar Pranowo dan Bonge (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) optimistis pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu menang.

Pasalnya, pihaknya melihat adanya isu tergerusnya demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Divisi Jaringan Rekawan TKRPP Oktafiandi. Ia menilai pasangan Ganjar-Mahfud mempunyai nilai positif terhadap demokrasi di Indonesia.

"Melihat situasi politik akhir-akhir ini, semakin menguatkan soliditas teman-teman relawan, gotong royong dan sinegritas antara relawan dan partai pengusung semakin kompak untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Oktafiandi, Kamis (2/11/2023).

Oktafiandi melakukan kunjungan bersama jaringan relawan TKRPP di Kabupaten Ciamis. Relawan di wilayah itu pun mempunyai keyakinan yang sama, di mana sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dinilai merupakan pasangan tanpa celah.

"Memenangkan Ganjar-Mahfud tidak seberat memenangkan Jokowi di 2019. Sebab Ganjar-Mahfud nyaris tanpa celah. TKRRP pada Pilpres 2019 lalu berhasil melawan negatif campain, mulai dari isu SARA, hoax hingga banyak lagi isu-isu lainnya, khususnya di Ciamis," ungkapnya.

Oktafiandi menilai, partai pengusung Ganjar yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura juga dinilai memiliki kekuatan. Belum lagi, seluruh relawan jaringan Ganjar dinilai solid, berpengalaman dan mumpuni.

