Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Hizbullah Akan Angkat Bicara Soal Perang Hamas-Israel untuk Pertama Kalinya

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:04 WIB
Pemimpin Hizbullah Akan Angkat Bicara Soal Perang Hamas-Israel untuk Pertama Kalinya
Pemimpin Hizbullah akan angkat bicara soal perang Hamas-Israel untuk pertama kalinya (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Hassan Nasrallah, pemimpin kelompok Islam Syiah Lebanon, Hizbullah, diperkirakan akan menyampaikan pidato kepada para pengikutnya pada Jumat (3/11/2023) waktu setempat. Ini akan menjadi komentar publik pertamanya sejak pecahnya perang Israel-Hamas.

Pidato tersebut kemungkinan besar akan menunjukkan langkah kelompok tersebut selanjutnya, karena para pejuangnya dan tentara Israel terlibat dalam serangan intensif di perbatasan Lebanon-Israel.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa wilayah tersebut dapat menjadi front lain dalam konflik tersebut.

Namun sejauh ini, sebagian besar kekerasan telah dapat diatasi.

Sejak Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang, Lebanon berada dalam keadaan gelisah dan terus mengawasi Hizbullah.

Kelompok ini telah mengintensifkan serangannya terhadap Israel, dan mereka pun membalas.

Namun kedua belah pihak tampaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari eskalasi yang berbahaya, dan sebagian besar serangan hanya terbatas pada wilayah perbatasan.

Kendati demikian, hal ini bisa saja berubah. Israel terus melakukan invasi darat ke Gaza, dengan tujuan melenyapkan Hamas.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement