Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Habitat Pohon Gharqad yang Banyak Ditanam Orang Israel

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:25 WIB
Habitat Pohon Gharqad yang Banyak Ditanam Orang Israel
Pohon Gharqad. (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menurut Islam, Istilah Gharqad dalam bahasa Arab di beberapa hadits Islam adalah sebuah pohon yang menurut eskatologi Islam Sunni, adalah pohon yang akan melindungi orang-orang Yahudi saat berperang melawan Muslim pada saat perang besar di akhir zaman.

Adanya hadits tersebut, timbullah kepercayaan bahwa orang-orang Yahudi menanam pohon di seluruh Israel sebagai persiapan untuk akhir zaman. 

Berikut merupakan makna dan simbolisme dari pohon Gharqad.

Pohon Gharqad memiliki makna simbolis yang berbeda dalam berbagai tradisi, pohon ini memiliki arti yang sangat tinggi dalam Islam. Seperti disebutkan dalam Alquran, pohon ini tumbuh di tengah-tengah neraka dan orang yang berdosa harus memakan buahnya yang pahit sebagai hukuman.

Pohon ini juga menjadi persembunyian orang Yahudi selama perang melawan Islam,maka dari itu pohon tersebut adalah simbol Yahudi. Selain itu, pohon Gharqad juga memiliki simbol kekuatan, daya tahan, harapan, perlawanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175145//henry-pgXc_large.jpg
Profil dan Pendidikan Henry Samueli, Dosen Terkaya di Dunia Keturunan Yahudi Berharta Rp500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/330/3173926//pohon_gharqad-jOH7_large.jpg
Benarkah Pohon Gharqad Melindungi Umat Yahudi Jelang Kiamat Nanti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/18/3165542//perdana_menteri_australia_anthony_albanese-BWVX_large.jpg
Australia Usir Dubes Iran Terkait Serangan Antisemit Terhadap Warga Yahudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137596//yahudi-sIjD_large.jpg
Kisah Kelam Ribuan Yahudi Keturunan Jerman Dipenjara di Ngawi hingga Ambarawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/455/3104835//orang_kaya-QXVA_large.jpeg
5 Konglomerat Terkaya di Dunia Keturunan Yahudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement