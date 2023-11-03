Habitat Pohon Gharqad yang Banyak Ditanam Orang Israel

JAKARTA - Menurut Islam, Istilah Gharqad dalam bahasa Arab di beberapa hadits Islam adalah sebuah pohon yang menurut eskatologi Islam Sunni, adalah pohon yang akan melindungi orang-orang Yahudi saat berperang melawan Muslim pada saat perang besar di akhir zaman.

BACA JUGA: 3 Ayat Alquran Berisi Janji Allah untuk Kehancuran Kaum Yahudi

Adanya hadits tersebut, timbullah kepercayaan bahwa orang-orang Yahudi menanam pohon di seluruh Israel sebagai persiapan untuk akhir zaman.

Berikut merupakan makna dan simbolisme dari pohon Gharqad.

Pohon Gharqad memiliki makna simbolis yang berbeda dalam berbagai tradisi, pohon ini memiliki arti yang sangat tinggi dalam Islam. Seperti disebutkan dalam Alquran, pohon ini tumbuh di tengah-tengah neraka dan orang yang berdosa harus memakan buahnya yang pahit sebagai hukuman.

Pohon ini juga menjadi persembunyian orang Yahudi selama perang melawan Islam,maka dari itu pohon tersebut adalah simbol Yahudi. Selain itu, pohon Gharqad juga memiliki simbol kekuatan, daya tahan, harapan, perlawanan.