7 Masjid Terbesar di Inggris, Bisa Menampung 13 Ribu Jemaah

JAKARTA- Setidaknya ada 7 masjid terbesar di Inggris yang kerap dikunjungi banyak wisatawan berbagai penjuru dunia. Apalagi, desainnya disesuaikan dengan gaya romawi serta mampu menampung banyak orang.

Beberapa mesjid terbesar di Inggris berikut ini memiliki lokasi yang sangat strategis, berada di kota-kota besar seperti London, Manchester hingga lingkup Liverpool. Hal itu cukup membantu para wisatan Muslim untuk menemukannya sembari melakukan aktivitas wisata religi.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (03/11/2023) terkait 7 mesjid terbesar di negara Inggris:

1. Masjid Baitul Futuh di distrik Morden - London selatan

Tempat ibadah satu ini pada akhirnya dibuka kembali untuk umum karena dulu sempat ditutup imbas dari insiden kebakaran pada tahun 2015 silam. Tata letak bangunanya kian dipercantik kembali oleh Wakil Presiden Asosiasi Muslim Ahmadiyah Inggris, Mohammed Nasser Khan dengan menghabiskan total dana hingga Rp325 miliar. Secara kapasitas mesjid satu ini mampu menampung 13.000 jamaah.

2. Masjid Central Birmingham

Memiliki desain unik dan jadul karena sudah dibuat sejak awal 1969 dan mampu menampung hingga 3.000 jemaah. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi mesjid ini, maka lokasi tepat Masjid Central Birmingham berada di Inggris, Eropa Barat.