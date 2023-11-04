Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Pasukan Khusus Gerebek 2 Markas Teroris KKB, Sita Sejumlah Senjata

Fredy Nuboba , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:47 WIB
Breaking News! Pasukan Khusus Gerebek 2 Markas Teroris KKB, Sita Sejumlah Senjata
Pasukan Elite Rebut Markas KKB/ist
YAHUKIMO - Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menduduki markas KKB teroris pimpinan Elkius Kobak di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani, mengatakan bahwa aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz 2023, yang terdiri dari Satgas Nanggala, Satgas Gakkum dan Satgas Blukar bergabung dengan personel Polres Yahukimo, Kodim 1715 Yahukimo dan Satgas Marinir Yonif 7/Lampung telah berhasil melakukan operasi penegakan hukum di Yahukimo.

"Operasi digelar sejak 30 Oktober 2023 dan telah berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan Elkius Kobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa,” ujarnya, Sabtu (4/11/2023).

Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno menjelaskan bahwa terdapat sejumlah barang butki yang berhasil disita dari kedua markas KKB Papua tersebut.

“Sejumlah barang bukti yang berhasil kami sita antara lain solarsel 4 unit, mesin genset 6 unit, sejumlah senjata tajam berupa parang, panah, 2 buah HT, cas HT, 2 unit senapan angin dan 1 stel pakaian loreng khas KKB,” terangnya.

