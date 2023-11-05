Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Markas Teroris KKB Digerebek, Sejumlah Senjata Disita

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |04:12 WIB
3 Fakta Markas Teroris KKB Digerebek, Sejumlah Senjata Disita
Satgas Ops Damai Cartenz gerebek markas KKB (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Satgas Ops Damai Cartenz terus menyisir KKB teroris. Hingga akhirnya berhasil berhasil menduduki markas KKB teroris pimpinan Elkius Kobak di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Berhasi Menduduki 2 Markas KKB

Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Kombes Pol Faizal Ramadhani, mengatakan, aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartenz 2023, yang terdiri dari Satgas Nanggala, Satgas Gakkum dan Satgas Blukar bergabung dengan personel Polres Yahukimo, Kodim 1715 Yahukimo dan Satgas Marinir Yonif 7/Lampung telah berhasil melakukan operasi penegakan hukum di Yahukimo.

"Operasi digelar sejak 30 Oktober 2023 dan telah berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan Elkius Kobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa,” ujarnya, Sabtu 4 November 2023.

2. Senjata KKB Disita

 

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2023, AKBP Bayu Suseno menjelaskan, terdapat sejumlah barang butki yang berhasil disita dari kedua markas KKB Papua tersebut.

“Sejumlah barang bukti yang berhasil kami sita antara lain solarsel 4 unit, mesin genset 6 unit, sejumlah senjata tajam berupa parang, panah, 2 buah HT, cas HT, 2 unit senapan angin dan 1 stel pakaian loreng khas KKB,” ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
