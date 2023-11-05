Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kades di NTB Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:40 WIB
Kades di NTB Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024
Kades di NTB dukung Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
MATARAM - Kepala Desa (Kades) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan itu dihimpun lewat wadah Des Ganjar.

Deklarasi disampaikan di hadapan Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, usai pelaksanaan Rakorda PDIP NTB di Kota Mataram, Minggu (5/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Hasto menyebut bahwa PDIP sebenarnya parpol yang terus konsisten memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik. Sebab, hal itu sesuai dengan cita-cita politik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

"Ketika PDI Perjuangan mengusulkan di dalam Rapat Kerja Nasional, kesadaran yang dibangun sejak zaman Bung Karno adalah bahwa desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat dan itu kami telah bahas di dalam rakernas sebelumnya, Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat," kata Hasto.

"Karena kami tahu bahwa ketika kita berbicara tentang kedaulatan negara, itu dimulai dari desa, ketika kita berbicara tentang keamanan negara, itu dimulai dari keamanan desa. Ketika kita berbicara tentang masyarakat adil dan makmur, itu juga dari desa. Oleh karena itu, desa menjadi benteng di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," sambungnya.

Hasto mengatakan langkah PDIP yang konsisten memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik, bukan demi kepentingan politik praktis agar rakyat memilih Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

"Ini sekali lagi bukan demi kepentinngan elektoral, bapak mendukung pak Ganjar atau Prof Mahfud, bapak mendukung PDIP atau tidak, kami tetap akan memperjuangkan desa," kata pria kelahiran Yogyakarta itu.

Hasto mengatakan PDIP sadar desa menjadi benteng budaya, sehingga partai berkelir merah berkewajiban mengembangkan satuan wilayah pemerintahan tersebut.

"Ini harus menjadi kesadaran kita, karena desa menjadi benteng budaya, kita lihat ada tarian yang baik, ada rumah adat di desa, ada budaya, budi pekerti yang hidup di desa, tradisi gotong royong yang hidup di desa, justru yang sering melupakan itu yg ada di elite itu. Melupakan gotong royong, melupakan kekuasaan ini hanya amanah," kata Hasto.

"Falsafah muncul dari desa. Falsafah tentang merawat Pertiwi, falsafah tentang menjaga keseimbang, juga tentang kuliner sehat bagi rakyat, itu ada di desa. Maka, Desa Kuat, Indonesia Maju dan Bermartabat. Itu tema Rakernas PDIP," kata Hasto.

