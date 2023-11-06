Pertamina Ajak Generasi Muda Ikut Gerakan Konservasi Energi melalui Program Sekolah Energi Berdikari

Bandung - Pertamina mengajak para generasi muda untuk dapat memitigasi perubahan iklim sejak dini melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sekolah Energi Berdikari, hal ini selaras untuk mendukung pemerintah dalam upaya menangani perubahan iklim. Lewat program ini, Pertamina berusaha memberikan dukungan kepada Sekolah Adiwiyata yang merupakan sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan untuk bersama terus melakukan inovasi untuk upaya pelestarian lingkungan.

Melalui program ini banyak kegiatan untuk mendukung generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mulai dari penanaman pohon, pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai jual dan juga pembelajaran pemanfaatan energi bersih untuk inovasi lingkungan di Sekolah. Selain itu program ini juga mengajak para Perwira muda Pertamina dan Mahasiswa Sobat Bumi untuk mengambil peran memberikan campaign dan sharing session berbagi ilmu kepada para siswa harapannya ke depan para siswa juga bisa mengimplementasikan campaign dan aksi sobat bumi Pertamina.

“Pertamina sangat tepat memilih SMK Merdeka Bandung untuk bersama-sama mengimplementasikan campaign lingkungan ini, kami memiliki unit kegiatan siswa yang memiliki talenta muda yang konsen dalam lingkungan yaitu Kenzo, harapannya dengan adanya bantuan penerapan Energi Bersih PLTS dari Pertamina ini, bisa mengembangkan bakat dan inovasi para siswa,” ujar Maman Suryaman selaku Ketua Yayasan Pendidikan Wahidin Bandung.

VP Corporate Communication Pertamina Implementasi Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina melalui program ini mendorong semangat untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat dan mendorong generasi muda untuk menciptakan beragam inovasi melalui implementasi energi terbarukan di Sekolah.

"Program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam pengimplementasian Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs) poin 4 yaitu pendidikan berkualitas, poin 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, dan poin 13 penanggulangan perubahan iklim," ujar Fadjar.

(Fitria Dwi Astuti )