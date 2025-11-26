Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kemenimipas Bukukan Capaian Besar Sepanjang 2025, Restrukturasi hingga Pembangunan Layanan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:46 WIB
Kemenimipas Bukukan Capaian Besar Sepanjang 2025, Restrukturasi hingga Pembangunan Layanan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. (Foto: dok Kemenimipas)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menutup 2025 dengan serangkaian capaian besar yang menandai konsolidasi kelembagaan baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di bawah komando Menteri Agus Andrianto, kementerian yang baru seumur jagung itu bergerak agresif mulai dari pembenahan organisasi, penataan SDM, hingga pembangunan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adaptif.

Sorotan utama bertumpu pada sektor pemasyarakatan. Reformasi struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Mei lalu menjadi tonggak penting. 

Rancangan perubahan organisasi itu disusun untuk menyesuaikan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan 2022 dan KUHP 2023, dengan fokus memperkuat layanan pembinaan, pembimbingan, pengamanan, perawatan, dan pengamatan. 'Responsif, profesional, dan berorientasi masa depan,' menjadi jargon yang berulang di internal kementerian.

Menteri Agus menegaskan, restrukturisasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan perubahan paradigma.

"Pemasyarakatan harus menjadi institusi yang hadir untuk membina dan memulihkan, bukan sekadar menjaga. Kita sedang membangun sistem yang lebih manusiawi, akuntabel, dan relevan dengan tantangan masa depan,” tuturnya.

      
